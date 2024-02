Roma, De Rossi: "L'Inter si può battere, servono rispetto e spavalderia"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Contro l'Inter servono intelligenza e conoscenza, ogni squadra del mondo è battibile. Lo è anche l'Inter. Ora si alza il livello ma nella gara secca possiamo vincere". Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, commenta in conferenza stampa la partita con i nerazzurri di domani. "Siamo consapevoli di poter fare una grande partita, così come della sua forza. Serviranno rispetto, non troppo, e un po' di spavalderia, ha aggiunto.

A chi gli chiede del problema della Roma nei big match ha risposto: "Alla casualità non credo. Quando giochi contro squadre forti ci sta perdere o faticare. Delle volte i livelli in campo parlano. Inter, Milan e Juve sono tanto forti. Per quanto riguarda noi sto cercando di far partire un percorso che non so quanto durerà, ma i giocatori devono capire che siamo una squadra forte. Negli scontri diretti, poi, è un braccio di ferro, ma la testa dei calciatori non è un problema sennò non avrebbero ottenuto certi risultati in carriera". Infine su Lukaku: "A me basterebbe che facesse la stessa partita fatta col Cagliari. Mi è piaciuto tantissimo lunedì. Un po' di emozione la saprà gestire, non ha più 20 anni". (ANSA).