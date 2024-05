Roma, De Rossi: "Ma avete visto cosa abbiamo fatto al 95' col Napoli?"

La Roma torna in campo domani per la prima delle due semifinali dell'Europa League. All'Olimpico arriva il Bayer e queste sono le parole del tecnico

La Roma torna in campo domani per la prima delle due semifinali dell'Europa League. All'Olimpico arriva il Bayer e queste sono le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa: "Da temere c'è tutto. La maniera in cui giocano, hanno una striscia di risultati lunga. Stimo molto il loro allenatore. Hanno più lavoro alle spalle con lo stesso allenatore. C'è tanto da temere. Una cosa da rispettare è che siano imbattuti nonostante siano andati spesso sotto. Oltre a essere forti e a giocare bene, hanno consapevolezza e tenacia anche fino agli ultimi minuti.

È una cosa in più che temo e che rispetto di loro, ma ci sono tante cose. Noi a volte negli ultimi minuti segniamo ma dipende anche dalla tenuta mentale e fisica. Anche noi spesso segniamo alla fine. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e ci stiamo dentro fino agli ultimi minuti, se no non segni a Udine, a Napoli, non salvi un gol al 95', idem a Firenze. La nostra è una squadra che ci crede e ha cuore. Da questo punto di vista siamo simili. Entrambe le squadre lotteranno fino all'ultimo secondo".