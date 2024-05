Roma, De Rossi non si accontenta: "C'è poco da festeggiare, siamo arrivati sesti"

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali dopo la partita contro il Genoa, vinta 1-0.

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali dopo la partita contro il Genoa, vinta 1-0: "Siamo arrivati un po' con poca benzina. Nell'ultimo mese abbiamo faticato tanto. E anche oggi in 10, riuscire a tirare fuori la giocata, l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto tanto".

In dieci cosa avete cambiato? "Abbiamo continuato a spingere, i difensori hanno giocato uomo contro uomo. Abbiamo vinto i duelli e questo è importante. Dybala non poteva giocare più di 30 minuti perché si era allenato pochissimo. Anche la formazione e il modulo erano in base a questo".

L'abbraccio con i tifosi a fine gara che significato ha? "L'abbraccio l'hanno dato loro a noi, ma poi abbiamo provato noi a darlo a loro. Siamo arrivati sesti, c'è poco da festeggiare. Ci sono stati vicini tutto l'anno. Io ho sentito un affetto che mi mancava tanto, spero di potergli dare più gioie perché abbiamo appena iniziato".