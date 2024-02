Roma, De Rossi: "Tifosi non vanno in campo, squadre davvero forti fanno sempre la partita"

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo il pareggio in Europa League contro il Feyenoord è intervenuto al microfono di Sky Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo il pareggio in Europa League contro il Feyenoord è intervenuto al microfono di Sky Sport: “I tifosi non entrano in campo e le squadre forti vincono ovunque o fanno le loro partite ovunque. Era una partita difficile, avevamo visto sarebbe potuta andare così.

Loro sono una squadra forte palla al piede. Io chiedo sempre grande aggressività, ma serve tanta tanta gamba contro una squadra che gioca così il pallone. Quindi prima della partita ho cercato di motivare i giocatori. Penso che anche oggi abbiamo fatto la nostra partita, sapendo che poi ci sono dei momenti in cui si soffre”.