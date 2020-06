Roma, disavventura per Cristante: tentata rapina con pistola per l'orologio

Disavventura in città, a Roma, per Bryan Cristante. Il centrocampista della squadra di Fonseca è stato vittima di una tentata rapina. Secondo Il Messaggero, il giocatore lungo viale Angelico è stato affiancato da due persone in scooter, coperte dal casco integrale e armate di pistola, che lo hanno minacciato e hanno tentato di strappargli dal polso un orologio Rolex del valore di migliaia di euro. Il calciatore però è riuscito a divincolarsi e sfuggire ed è subito andato a presentare denuncia.