Roma, domani interventi chirurgici per Diawara e Dzeko: le ultime

Arrivano aggiornamenti dalla redazione di Tmw relativi agli infortunati di oggi in casa Roma in occasione del match contro il Cagliari. Per Amadou Diawara si tratta di lesione al menisco mediale ginocchio sinistro. Domani mattina intervento chirurgico. Per Edin Dzeko, invece, doppia frattura all'arco zigomatico destro. Anche per lui necessario un intervento chirurgico al quale si sottoporrà domattina. Per eventuali tempi di recupero necessario attendere le operazioni chirurgiche di domani