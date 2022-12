In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così il primo test degli azzurri ad Antalya.

GIOVANILI GAZZETTA - IL NAPOLI HA GIÀ IL VICE-LOBOTKA: LA STELLINA IACCARINO CHE DISSE NO A JUVE E MILANESI Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l'azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... LE ALTRE DI A ROMA, DOPO UN MESE KARSDORP SI È RIPRESENTATO A TRIGORIA. MA NON FA PIÙ PARTE DEL PROGETTO Si attendono adesso aggiornamenti per quanto riguarda il confronto che per forza di cose dovrà andare in scena tra il giocatore e la società