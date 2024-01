Roma, Dybala ha una clausola da 13 milioni valida subito: chi può esercitarla

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Paulo Dybala e spiega che l'attaccante argentino della Roma legato al club giallorosso da un contratto valido fino al 30 giugno 2025 qualora volesse potrebbe lasciare la Capitale in questa finestra di calciomercato a una cifra già prefissata: 13 milioni di euro. Si tratta di una clausola non valida per i club di Serie A ma solo per quelli esteri e quindi anche per quelli arabi.