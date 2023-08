Roma, Dybala-Lukaku coppia di cristallo: hanno saltato 40 partite lo scorso anno

Così il quotidiano Libero scrive sulla 'coppia di cristallo' formata alla Roma dai due attaccanti.

"L’unico problema è che, come tutte le cose preziose, andrà maneggiata con cura: Lukaku e Dybala sono di cristallo, se cadono tendono a rompersi a lungo". Così il quotidiano Libero scrive sulla 'coppia di cristallo' formata alla Roma dai due attaccanti.

"Lo scorso anno, il belga ha saltato 22 partite tra Inter e nazionale ed è rimasto fuori 92 giorni durante la stagione, praticamente tre mesi. In totale ha messo insieme 1988’ con i nerazzurri, non molti, e solo in dieci occasioni è rimasto in campo per tutti i 90’. L’argentino lo scorso anno ha saltato 18 gare della Roma e ha passato 66 giorni da indisponibile, due mesi abbondanti. Minuti? 2502, alcuni dei quali forzati nelle partite decisive".