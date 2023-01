Roma, Dybala: “Possiamo vincere la Coppa Italia. Napoli-Juve? Che vinca il migliore"

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita vinta 1-0 contro il Genoa

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita vinta 1-0 contro il Genoa: "L'amore della gente c'era già prima di vincere il Mondiale, l'affetto del pubblico per me vale tantissimo e anche oggi hanno fatto qualcosa di indimenticabile per me. Oggi il cerchio si è chiuso nel modo più bello. Dobbiamo tutti migliorare, io per primo: oggi era importante vincere, la Coppa Italia è un obiettivo. Sappiamo di poter vincere il trofeo, ma ci dobbiamo credere. Lotteremo su tre fronti, questa competizione dev'essere un chiaro obiettivo per noi perché abbiamo la squadra giusta per vincere. Dobbiamo lavorare per arrivare tra le prime quattro, servirà fare qualcosa in più. E' presto per dire dove arriveremo. Tra poco tornerà Wijnaldum, con la sua esperienza ci darà una mano. Ci sono tante partite ravvicinate, ma giocando il più possibile si ritorna in forma: non c'è tempo per allenarsi".