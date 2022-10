Roma, Dybala senza troppe speranze: confermato stop lungo e Mondiale a rischio

Un altro giorno di attese senza sentenze è trascorso. La risonanza magnetica per Paulo Dybala - ribadisce il Corriere dello Sport - è stata rimandata

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro giorno di attese senza sentenze è trascorso. La risonanza magnetica per Paulo Dybala - ribadisce il Corriere dello Sport - è stata rimandata a oggi, per il disappunto del giocatore che chiede certezze sul futuro. Inutile - si legge - a questo punto prevedere i tempi di recupero, perché non saranno brevi: ma è molto complicato immaginare che Dybala possa rientrare prima della sosta: restano parecchie partite, nove tra campionato ed Europa League, che però sono condensate in un mese.