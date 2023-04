Roma, Dybala vuole rinunciare alla clausola da 12mln ma con aumento stipendio

Paulo Dybala ha ritrovato la centralità perduta alla Roma, e non sembra aver alcuna intenzione di lasciare la Capitale dopo un solo anno.

Paulo Dybala ha ritrovato la centralità perduta alla Roma, e non sembra aver alcuna intenzione di lasciare la Capitale dopo un solo anno. Per questo motivo - spiega il Corriere dello Sport - si avvicina il giorno in cui l'argentino annuncerà di voler rimanere almeno per un'altra stagione, possibilmente in Champions League, senza usufruire di una clausola che gli consentirebbe di trasferirsi in una squadra straniera per soli 12 milioni. A breve, dunque, Tiago Pinto dovrà incontrare il suo entourage. La Roma proverà ad eliminare la clausola, aumentandogli lo stipendio, che dovrebbe superare quello di capitan Pellegrini.