Roma, Dzeko è ancora positivo: il 29 novembre c'è la sfida col Napoli

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La fumata bianca non c'è stata: il tampone di Dzeko è risultato debolmente positivo. Carica virale bassa, ma che c'è ancora. Nelle prossime ore il bosniaco verrà sottoposto a nuovo test e la speranza è che possa essersi negativizzato così da poter sostenere la visita d'idoneità e successivamente il ritorno a Trigoria per provare a essere in panchina domenica per Roma-Parma. (ANSA).