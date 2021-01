Roma, Dzeko escluso tra i convocati: i tifosi chiedono #FonsecaOut

Continua il braccio di ferro in casa Roma tra il tecnico Paulo Fonseca e il centravanti Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, dopo lo scontro verbale dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia, ha rotto il rapporto col proprio allenatore. Per questo motivo nei giorni scontri si era provato a imbastire lo scambio Sanchez-Dzeko con l’Inter, trattativa saltata. Attualmente la rottura tra il bomber giallorosso e Fonseca sembra essere insanabile, infatti in occasione di Roma-Verona, il tecnico non ha inserito il calciatore nemmeno nell’elenco dei convocati. I tifosi giallorossi sono schierati tutti in favore dell'attaccante e sui social impazza l'hastag #FonsecaOut.