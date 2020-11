Roma, Dzeko in gruppo, nuovo stop per Smalling. Problemi per altri due difensori

La Roma si è allenata questa mattina su Campo Testaccio in vista dell'impegno di Europa League contro il Cluj (i giallorossi domenica sfideranno poi il Napoli). Così scrive Vocegiallorossa.it: "La buona notizia riguarda Edin Dzeko. Il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essersi negativizzato dal Covid-19.

Stop nuovamente per Smalling che ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro e ha svolto allenamento individuale dopo essere tornato in gruppo ieri a causa di un'intossicazione alimentare che lo ha costretto a saltare il match contro il Parma. Lavoro individuale anche per Mancini e Ibanez. Smalling individuale per fastidio ginocchio sinistro