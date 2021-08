Roma, Dzeko in panchina contro il Betis: l'Inter non smette di pensare al bosniaco

La Roma è im campo per l'amichevole contro il Betis Siviglia, tra i giallorossi Edin Dzeko parte dalla panchina. L'attaccante bosniaco sembrava destinato a restare alla Roma almeno per un'altra stagione, ma stando a quanto raccolo da L'Interista il giocatore avrebbe strappato una promessa al ds giallorosso Tiago Pinto: di fronte alla possibilità di giocarsi le sue carte in una big, il club capitolino lo lascerebbe partire anche a parametro zero. Simone Inzaghi sarebbe ben felice di avere a disposizione il giocatore sfidato tante volte nei derby, con la prospettiva di farne un nuovo Ciro Immobile.