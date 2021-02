Roma, Dzeko inserito nella lista Uefa: domattina si può chiudere il caso

In casa Roma sta per rientrare definitivamente il caso Dzeko. Dopo il rientro in gruppo avvenuto questa mattina, il bosniaco potrebbe anche essere convocato per la sfida contro la Juventus, c'è stato infatti un primo colloquio interlocutorio tra l'attaccante e il tecnico Fonseca. Inoltre il giocatore è stato inserito nella lista UEFA per l'Europa League. Per domani mattina è atteso il vero faccia a faccia e alle 15.30 la conferenza del dg Pinto, per provare a mettere una volta per tutte la parola fine sulla vicenda.