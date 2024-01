Roma e Atalanta si dividono la posta: ancora un rigore per i giallorossi e un rosso per Mou

Termina 1-1 uno scoppiettante posticipo fra Roma e Atalanta all'Olimpico.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 1-1 uno scoppiettante posticipo fra Roma e Atalanta all'Olimpico.

Il gol non tarda ad arrivare, seppur dalla parte opposta: Miranchuk col sinistro pennella in area per Koopmeiners, che svetta su Karsdorp e di testa trafigge Rui Patricio per l'1-0 atalantino all'8'. La reazione della Roma è immediata, nonostante il gol subito quasi a freddo, tanto che i giocatori di Mourinho si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pari per quasi tutto il resto del primo tempo. Carnesecchi dice ancora no a Lukaku al 21', Dybala per poco non causa un autogol di Ederson al 22', la Lupa ci prova in tutti i modi. Così, dopo una gran parata di Rui Patricio su De Ketelaere che salva letteralmente il risultato al 23', ecco il meritato pareggio: Ruggeri entra duro in area su Karsdorp e il signor Aureliano, una volta consultato il VAR, assegna un giusto penalty ai padroni di casa. Dal dischetto va il solito Dybala, che spiazza il portiere e riporta il risultato in parità al 39'. Nel finale ancora una volta espulso Mourinho per le proteste su un mancato fischio a favore di Lukaku.