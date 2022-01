Roma, è Borja Mayoral uno dei due positivi: l'annuncio dell'attaccante

La Roma aveva comunicato la positività al Covid di due calciatori. L'attaccante giallorosso Borja Mayoral ha svelato di essere proprio lui uno dei due positivi, pubblicando un messaggio sui propri canali social: "Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al COVID-19. Io sto bene, isolato in casa e seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra".