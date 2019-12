Roma, è fatta per la cessione a Friedkin per 780mln: nuovo record per la Serie A

Giorni febbrili in casa Roma, ad ore potrebbe consumarsi il passaggio dei giallorossi da James Pallotta a Dan Friedkin, magnate texano che secondo Gazzetta.it ha offerto per il club giallorosso ben 780 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe un record in Italia, visto che nessun club è mai stato venduto per una somma così alta.

INTER E MILAN - l’Inter, dal 2013, ha vissuto ben tre cessioni. Quell’anno arrivò la cessione del 70% delle quote del club a Erick Thohir per 250 milioni di euro. Dopo cinque anni il magnate indonesiano vendette il club a Suning in due tranche: giugno 2016 (70 per cento) e ottobre 2018 (il restante 30 per cento) per una somma che si avvicina ai 200 milioni mentre il Milan è stato invece ceduto nel 2017 prima al cinese Yonghong Li e poi a Elliot. La valutazione complessiva, come scritto nel comunicato ufficiale diffuso dal club è di 740 milioni di Euro,

SAMPDORIA, BOLOGNA E FIORENTINA - La Sampdoria è stata ceduta a Massimo Ferrero nel 2014 per un totale di 65.4 milioni di euro, il Bologna è stato acquistato da Joe Saputo per 13 milioni circa, mentre Rocco Commisso ha acquistato la Fiorentina dai fratelli Della Valle per 135 milioni di euro circa.