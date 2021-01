Roma, è finita tra Dzeko e Fonseca: oggi altro rifiuto del tecnico a reintegrarlo

In casa Roma è ancora gelo tra il tecnico Paulo Fonseca e il centravanti Edin Dzeko. Una vicenda complicata, di cui oggi a Trigoria si è scritto un nuovo capitolo: secondo Tuttomercatoweb il bosniaco, che ha sostanzialmente smaltito i piccoli problemi avuti negli ultimi giorni, ha chiesto, attraverso lo staff sanitario, di potersi tornare ad allenare con il resto della squadra. Nulla da fare: no di Fonseca e di conseguenza nuova sessione di allenamento individuale per quello che oggi resta almeno formalmente il capitano dei capitolini. A oggi, i rapporti tra i due restano tesi, nonostante i tentativi di mediazione della dirigenza, inevitabili anche per le difficoltà di trovare sul mercato una soluzione alternativa, sia in entrata che in uscita.