Roma, è già febbre europea: esauriti i biglietti giallorossi per la finale di Europa League

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Neanche 24 ore dopo aver conquistato la finale dell'Europa League sono andati già esauriti i 15.500 biglietti messi a disposizione dall'Uefa per i tifosi della Roma per la sfida del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. Da questa mattina i tifosi giallorossi erano in coda online per richiedere il codice di prenotazione per poter poi acquistare poi il tagliando. Una 'fila' arrivata anche a 50mila persone nel suo picco. Ma solo 15mila di loro potranno essere a Budapest. (ANSA).