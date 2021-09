Roma e Lazio avanti al 45': decidono per ora una magia di Pellegrini e il solito Immobile

Terminano i primi tempi dei due posticipi delle 18 della quarta giornata di campionato.

LAZIO-CAGLIARI - All'Olimpico biancocelesti avanti all'intervallo grazie alla rete del solito Immobile al 45': cross perfetto di Milinkovic dalla destra per la testa dell'attaccante di Torre Annunziata, abile a trafiggere Cragno con un tocco delicato.

HELLAS VERONA-ROMA - Al Bentegodi Roma in vantaggio al termine del primo tempo. Decide per ora una prodezza di Pellegrini: cross di Karsdrop per il capitano giallorosso che con un magico colpo di tacco di prima intenzione mette la palla nell'angolino.