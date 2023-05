Roma e Monza si accontentano di un punto: finisce 1-1 all'U-Power Stadium

Sono terminati i primi tempi dei match delle 21, validi per la 33ª giornata di Serie A.





Finisce in parità la sfida fra Monza e Roma: giallorossi avanti con El Shaarawy e raggiunti da Caldirola sempre nel primo tempo. Nella ripresa gara a ritmi più contenuti con due squilli nel finale che potevano portare i tre punti da una parte o dall'altra. Alla fine però le due squadre si accontentano del pari.

Poco prima della mezzora arriva la rete del vantaggio giallorosso a seguito di un errore incredibile di Di Gregorio. Il portiere brianzolo infatti tergiversa troppo al limite dell'area piccola col pallone fra i piedi e non vede l'arrivo di Abraham in pressione che gli fa perdere la palla che arriva sui piedi di El Shaarawy: la prima conclusione viene respinta sulla linea, ma sulla seconda la difesa biancorossa non può nulla. La risposta del Monza arriva sempre dai piedi di Mota che dal limite fa sibilare il pallone vicino al palo di Rui Patricio, ma è Caldirola a pareggiare i conti al 38' quando si inserisce alle spalle di tutta la difesa e batte il portiere giallorosso con un piattone mancino da pochi passi.