Roma-Empoli, formazioni ufficiali: prima volta insieme per Lukaku-Dybala

© foto di www.imagephotoagency.it

Caccia alla prima vittoria in campionato: è quella che, alla quarta giornata, inseguono sia la Roma che l'Empoli. All'Olimpico, inevitabilmente, i riflettori sono accesi soprattutto sui padroni di casa, molto lontani dall'avvio che sarebbe stato lecito attendersi, in termini di risultati e di gioco. Calcio d'inizio alle 20,45 affidato a Juan Luca Sacchi di Macerata: di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Empoli. José Mourinho schiera per la prima volta la coppia formata da Dybala e Lukaku. A centrocampo esordio da titolare anche per Renato Sanches, prima assoluta in Serie A per N'Dicka in difesa.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, N'Dicka, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes, Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukievwicz, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi.

Allenatore: Zanetti.