Roma favorita, per il Parma parla solo Lucarelli: “Rigore netto, non siamo gli scemi del villaggio!”

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta del suo Parma, ma soprattutto l'episodio che ha visto Mancini protagonista: "Parlo io per evitare altre squalifiche. Non dare un rigore come quello di stasera (quello di Mancini, ndr), dopo che tre giorni fa ce ne avevano dato contro uno che non c’era, rasenta il ridicolo. Siamo stati ancora una volta penalizzati, abbiamo cercato di non far polemica ma dopo stasera basta. Non è che anche se abbiamo 39 punti siamo gli scemi del villaggio".