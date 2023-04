Roma-Feyenoord senza tifosi olandesi: autorità all'opera per evitare nuovi 'casi Eintracht'

Niente trasferta a Rotterdam, casa del Feyenoord, per i tifosi della Roma. E altrettanto accadrà per i supporter olandesi per il match dell'Olimpico.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente trasferta a Rotterdam, casa del Feyenoord, per i tifosi della Roma. E altrettanto accadrà per i supporter olandesi per il match dell'Olimpico. Roma-Feyenoord sarà un quarto di finale di Europa League senza tifoserie ospiti quello che attende la formazione di José Mourinho. Per le due società, però, il lavoro non è terminato con l'ufficialità rese note nelle scorse ore. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, le autorità delle due città continueranno a monitorare la situazione delle rispettive tifoserie per evitare che possano ripetersi fatti come quelli di Napoli con i tifosi dell'Eintracht Francoforte.