Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Abraham subito dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Fiorentina, posticipo della prima giornata di campionato. Jose Mourinho è tornato in Italia dieci anni dopo la sua ultima panchina con l'Inter, e alle ore 20.45 la sua Roma comincia ufficialmente il suo cammino in campionato ospitando la Fiorentina di Italiano, anch'esso alla prima. Rese note le formazioni ufficiali: il primo undici del Mourinho-bis presenta i nuovi arrivati Rui Patricio, Vina ma soprattutto il centravanti Tammy Abraham, dal 1' nel 4-2-3-1 tipico del portoghese in cui Pellegrini è trequartista centrale, con Zaniolo e Mkhitaryan ai suoi lati. I viola invece si presentano con un 4-3-3 in cui Igor vince il ballottaggio con Quarta, e Maleh tiene in panchina Castrovilli. Davanti Vlahovic nel tridente con Gonzalez e Callejon. Di seguito le formazioni.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Jose Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.