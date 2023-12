Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kristensen dal 1'. Gonzalez in panchina

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 15ª giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 15ª giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina.

Mourinho conferma quasi tutte le scelte attese alla vigilia, sorprendendo in parte però sugli esterni: sulle fasce né Karsdorp né Spinazzola, quanto Kristensen (decisivo subentrando a Sassuolo) a destra e Zalewski su quella mancina. A centrocampo Cristante, Paredes e Pellegrini escludono Bove, davanti Dybala e Lukaku. Italiano invece stupisce e rinuncia a Nico Gonzalez dal 1’: l’argentino non è al meglio e partirà solo dalla panchina, al suo posto Ikone. In difesa fuori anche Milenkovic, gli vengono preferiti Quarta e Ranieri, altra scelta contro-pronostico quella sul centravanti: Nzola è preferito a Beltran. E a sinistra Kouame vince il ballottaggio.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Nzola. All. Italiano.