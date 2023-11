Roma, flop Sanches: out da 42 giorni e costa (per adesso) 520mila euro per ogni ora giocata

La Roma lo ha preso in estate dal Paris Saint-Germain per un milione di euro di prestito, con la possibilità di essere riscattato a giugno prossimo a 11 milioni

Focus de La Gazzetta dello Sport sui numeri di Renato Sanches, centrocampista della Roma rientrato in gruppo da ieri e in odore di tornare nella lista dei convocati per la sfida contro il Lecce di domenica o al massimo per quella contro lo Slavia Praga di giovedì prossimo. La sua ultima apparizione risale al 21 settembre scorso, 42 giorni fa, quando il portoghese ha dovuto abbandonare il campo in Sheriff-Roma dopo appena 28 minuti di gioco. E che, soprattutto, finora ha giocato la miseria di 98 minuti, costando sostanzialmente 523.968 euro per un’ora di gioco.

