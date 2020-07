Roma, Fonseca anticipa: "Chiaro che col Napoli Dzeko giocherà..."

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, ha parlato anche delle scelte di formazione:

"È chiaro che Dzeko giocherà, Mkhitaryan è un’opzione forte, vediamo come starà Carles Perez. Ha corso molto, vediamo come sta fisicamente perché abbiamo giocato solo due giorni fa. Sono opzioni".