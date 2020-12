Roma, Fonseca coi piedi di piombo: "Serve tempo per raggiungere Inter e Juve, puntiamo alla Champions"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida sul campo del Bologna è intervenuto in conferenza stampa: "Non c'è bisogno che il presidente mi chieda nulla. Io ho fissato dal primo giorno di questa stagione l'obiettivo: vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L'anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle prime quattro. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre molto forti che vogliono lo stesso, ma lotteremo per fare meglio".

Cosa manca alla Roma per competere con Inter e Juventus?

"Il tempo. Penso sia chiaro a tutti che Inter e Juventus fanno investimenti diverse da tutte le altre, ma noi vogliamo lavorare per essere vicini a queste due squadre. Abbiamo cambiato proprietà, la squadra è cambiata molto dal primo giorno che sono qui. Abbiamo bisogno di tempo affinché la squadra ritorni forte da competere".