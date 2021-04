Roma, Fonseca contro la Superlega: "Totalmente contrario, fiero della mia società!"

Che idea si è fatto della Superlega? Nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Atalanta, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca risponde anche a questa domanda: "Come quasi tutti gli allenatori sono contrario. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo. Sono totalmente contrario a questa Superlega e orgoglioso della posizione della Roma".