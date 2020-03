Roma, Fonseca: "Coronavirus, serve pensare da Europa. Assurdo giocare Valencia-Atalanta"

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è stato intervistato dall'agenzia spagnola EFE in merito alla sfida contro il Siviglia degli ottavi di Europa League ma anche dell'emergenza Coronavirus:

Il Coronavirus è già un grave problema per il calcio italiano, lo sarà per tutto il calcio europeo? "C’è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la UEFA. Non possiamo fermare la Serie A e poi giocare Valencia-Atalanta. Il coinvolgimento della UEFA sarà molto importante per tutti i campionati".