Roma, Fonseca dopo il caso Politano-Spinazzola: "Sono preoccupato, ci serve un'ala!"

Nervi tesi sull'asse Roma-Milan, dopo il naufragio della trattativa per lo scambio Politano-Spinazzola. L'attacco giallorosso, di fatti, vive un momento complicato, e proprio per questo Politano rappresentava una pedina importante da dare a Fonseca. Proprio l'allenatore dei capitolini ha parlato dell'argomento in conferenza stampa.

E' preoccupato per i numeri dell'attacco? "Sono preoccupato, devo essere essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo Kluivert a sinistra e Under e a destra. Come trequartista c'è solo Pellegrini. Devo dire che con Petrachi e Fienga stiamo cercando di trovare un giocatore per l'attacco. Abbiamo bisogno di questo calciatore. Detto ciò abbiamo sempre creato molto, ma dobbiamo migliorare questa parte del gioco. Perotti ha avuto un trauma nella partita contro il Parma e non potrà giocare. Difficilmente sarà convocabile con la Juventus".