Roma, Fonseca incredulo dopo il clamoroso ko: "Non so spiegarmelo, per 45' assenti..."

Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN: "Devo fare i complimenti al Sassuolo. La verità è che non abbiamo giocato il primo tempo. E' impossibile vincere quando difendiamo così. E' difficile spiegare come ci sia una differenza grande fra questa partita e quella con la Lazio. Non è possibile per una squadra che vuole vincere sempre giocare 45 minuti come quelli di oggi".

Si aspettava molte cose in più dai suoi? "Sì. Era una partita difficile. Sappiamo che se lasciamo giocare il Sassuolo, loro fanno bene. Tutte le volte che loro hanno attaccato hanno segnato. Difendere così è una cosa difficile da spiegare. Penso che in questa partita non l'abbiamo preparata mentalmente bene. Per me è difficile da spiegare. Non è facile spiegare questo primo tempo" ha concluso.