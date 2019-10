Roma, Fonseca: "Lotta Champions col Napoli? Pensiamo solo alla prossima partita"

Dopo il successo contro il Milan, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "I giocatori hanno fatto una bellissima partita. Devo dire che non è facile in questo momento giocare tre gare in una settimana ma i ragazzi hanno meritato questa vittoria".

Dalla battuta di Capello Zaniolo ha fatto ottime partite.

"Ha fatto un'ottima partita. Abbiamo ottenuto una vittoria e questo è molto importante".

Come mai non è entrato Florenzi?

"Perchè quando Spinazzola aveva bisogno del cambio, io ho pensato che dovevamo difendere bene e con un giocatore come Leao ci voleva un giocatore veloce come Cetin e con più fisico".

Squadra all'altezza del Napoli per lottare per la Champions?

"In questo momento dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Dopo vedremo".

Pastore?

"Non possiamo dimenticare che Pastore ha giocato tre partite in una settimana ma penso che oggi ha mostrato la sua qualità e la sua professionalità".