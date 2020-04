Roma, Fonseca perplesso: "Non capisco lo stop, Trigoria è più sicura dei parchi"

Desta perplessità l'ultimo dpcm secondo cui è possibile tornare a correre nei parchi ma non ancora nei centri sportivi per squadre. Lo pensa anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma, le cui parole a Teleradiostereo sono emblematiche: "Il calcio dovrebbe riprendere con gli allenamenti. Non riesco a capire perché si può correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare a Trigoria, dove ci sono tutte le possibilità di lavorare in sicurezza. Abbiamo tre campi e sono più sicuri piuttosto che andare in un parco. A Trigoria c’erano tutte le condizioni".