Roma, Fonseca rassicura su Diawara: "Non si dovrà operare, sta meglio"

Arrivano buone notizie in merito all'infortunio al menisco per l'ex centrocampista del Napoli Amadou Diawara. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Lazio, ha parlato delle sue condizioni: "Sono ottimista. I prossimi giorni sono importanti. Ora non abbiamo bisogno di operarlo. Sta migliorando e credo che non avremo bisogno di un intervento. Ho parlato con lui e mi ha detto che sta meglio rispetto a ieri. I prossimi giorni saranno fondamentali".