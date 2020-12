Roma, Fonseca rimpiange: "Momento negativo col Napoli, più giusto avere 3-4 punti in più"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari: "Non ascolto le critiche per mantenere equilibrio. Ho un reparto di comunicazione che lavora con me, ma non do importanza a quello che si scrive. Se ascoltiamo quello che si dice quando le cose vanno male è difficile rimanere l'equilibrio. Io sono qui da un anno e mezzo e so chi è che pronto a fare male alla Roma non appena le cose vanno male. C'è qualcuno che aspetta che la Roma perda e vuole il male della squadra".

Avete i punti in classifica che meritate?

"Potevamo avere più punti. Se ne avessimo avuti 3-4 in più sarebbe stato più giusto. Abbiamo avuto momenti negativi con Napoli e Atalanta".