Roma, Fonseca snobba Dzeko: "Contento con Borja Mayoral che gioca per la squadra"

Con Dzeko fuori, per il momento, dal progetto tecnico di Fonseca, sarà Borja Mayoral a giocare dal primo minuto al centro dell'attacco giallorosso e lo stesso tecnico portoghese, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas ha parlato del centravanti spagnolo: "Sono molto soddisfatto di Borja Mayoral sta lavorando bene e gioca per la squadra. È un giovane arrivato quest'anno ed è difficile avere questi numeri al primo anno in Italia".