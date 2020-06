Roma, Fonseca: "Sogno di vincere trofei importanti. Sul calcio post Covid-19..."

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV riguardo le sue ambizioni da allenatore e del calcio post Coronavirus: "Sogno di vincere trofei importanti, la Champions o il campionato, uno dei principali in Europa come quello italiano. Calcio dopo il COVID-19? Immaginatevi cosa può voler dire non abbracciarsi durante la partita. Sono cose che hanno un'importanza emotiva. La distanza è difficile da mantenere nel calcio: difficile non avere contatti, non abbracciarsi, non complimentarsi con avversari o arbitri. Mi è già capitato di giocare senza pubblico, è terribile non avere tifosi. A maggior ragione a Roma, dove la Curva Sud ci sostiene sempre in modo caloroso"