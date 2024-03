Roma forza 4: travolto anche il Monza, De Rossi non si ferma più

Termina sul risultato di 1-4 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Roma, valido per la 27esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 1-4 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Roma, valido per la 27esima giornata di Serie A. De Rossi trova la sesta vittoria su sette gare giocate in campionato sulla panchina giallorossa, scavalcando così l'Atalanta al quinto posto e tamponando il Bologna (quarto) che ora dista solo un punto.

Già nel primo tempo la Roma indirizza il match, con un uno-due letale nei minuti finali. Al 38esimo capitan Pellegrini riceve in area la sponda di Lukaku, fa sparire il pallone saltando Birindelli e poi col mancino rasoterra mette la sfera in buca d'angolo, Di Gregorio non può nulla. Passano solo quattro giri d'orologio e Lukaku deposita in rete il cross dalla sinistra di Dybala.

Nella ripresa poco dopo l'ora di gioco è sempre la Joya a lasciare la sua firma: da calcio di punizione Dybala la fa girare sopra la barriera mettendo così il lucchetto al match. De Rossi e i suoi dilagano nel finale con il rigore trasformato da Paredes all'82esimo, mentre 5 minuti più tardi arriva il gol della bandiera con Andrea Carboni che dai 25 metri fa partire un missile terra-aria che finisce all'incrocio infilando Svilar, portando così il Monza sul risultato definitivo di 1-4.