Roma-Frosinone, le formazioni ufficiali: Dybala non riposa, difesa a tre per Di Francesco

Alle 20:45 scendono in campo all’Olimpico di Roma i giallorossi padroni di casa e i corregionali del Frosinone. Qualche cambio per Di Francesco rispetto all’undici anti-Fiorentina: la sorpresa è il cambio modulo con passaggio alla difesa a tre per i ciociari. Confermati due terzi dell’attacco rispetto alla scorsa, non c’è Cheddira e al suo posto gioca Cuni. Mourinho conferma la difesa a tre, con Cristante arretrato. Spinazzola vince il ballottaggio con Zalewski, non riposa Dybala che agisce nella coppia là davanti con Lukaku.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Kristensen, Zalewski, Pagano, Pisilli, Joao Costa, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli; Oyono, Mazzitelli, Barrenechea, Marchizza; Soule, Baez; Cuni.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Lulic, Caso, Reinier, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi, Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.