Roma, giallo Dybala: sta per sposarsi ma una modella OnlyFans rivela chat private

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno in programma di sposarsi, non è un segreto. A ottobre, ai piedi della Fontana di Trevi di Roma, c'era stata la proposta dell'argentino e il "sì" della modella. Il tutto, è stato catturato dalle telecamere e le immagini finite sui social. A soli tre mesi dall'avvenimento, sono spuntati degli screenshot di alcune conversazioni private abbastanza interdittorie, con una modella OnlyFans.

La ragazza in questione si chiama Valentina Galli, ha 36 anni e un pubblico da più di 100mila follower su Instagram. La modella stessa ha diffuso le presunte chat con l'attaccante della Roma, in cui lui chiederebbe gratis delle foto osè. Se la vicenda fosse realmente accaduta, Galli commetterebbe il reato di violazione di corrispondenza privata, come recita l'Art. 616 del Codice Penale. Tuttavia, non è da escludere che le chat siano state montate ad hoc per ottenere visibilità.

Infatti, è arrivata prontamente la smentita da parte di Alessandro Riggio, social media manager di Dybala. "Ciao Ragazzi, stanno girando delle FALSE conversazioni tra Paulo e una ragazza. Tutto creato da Photoshop. Paulo pensa solo alla Roma, è troppo maturo per queste cose".