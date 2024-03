Roma, guai dalle nazionali: De Rossi perde un altro attaccante

Prima della sosta si erano infatti già fermati Paulo Dybala e Romelu Lukaku

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport fa il punto sui recenti infortuni di casa Roma ed in particolare si concentra sulla situazione di Sardar Azmoun. L'attaccante si è infortunato ieri, sul finire di primo tempo, nella sfida del suo Iran contro il Turkmenistan.

Per il quotidiano, in attesa degli esami strumentali, il problema dovrebbe riguardare il flessore e se dovesse essere confermata la lesione si potrebbe andare incontro ad almeno un mese di stop. Un guaio che va a sommarsi agli altri emersi nell'ultimo periodo e che rischia di creare problemi di scelta a Daniele De Rossi alla ripresa del campionato.

Prima della sosta si erano infatti già fermati Paulo Dybala e Romelu Lukaku, con le condizioni dei due attaccanti titolari che dovranno essere meglio valutate nei prossimi giorni alla ripresa dei lavori a Trigoria. Gli ultimi infortuni in ordine temporale sono invece Edoardo Bove e Tommaso Baldanzi, entrambi fermatisi per problemi accusati con la Nazionale Under 21 e rientrati già a Trigoria per iniziare i percorsi di recupero.