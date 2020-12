Roma, i nuovi proprietari hanno incontrato FIGC-CONI: "Investiremo per la crescita del calcio italiano"

Il presidente della Roma Dan Friedkin e il figlio Ryan, ieri sono stati ospiti di Giovanni Malagò presso il Palazzo H sede del CONI per parlare della politica sportiva ma anche per presentare una sorta di dichiarazione di intenti in vista dei prossimi anni. In sintesi: "Non siamo di passaggio, vogliamo investire sull'Italia e su Roma, puntiamo alla crescita del calcio italiano". Messaggi che hanno fatto piacere anche a Gravina e alla FIGC, seconda visita di giornata dove i nuovi proprietari giallorossi hanno ascoltato con interesse il manifesto programmatico in vista del possibile secondo mandato del presidente federale. A riportarlo è La Repubblica.