Roma, Ibanez su Mourinho: "E' un bipolare nato, a volte non puoi dirgli neanche buongiorno"

Il difensore della Roma Roger Ibanez è stato ospite del programma Bola nas Costas su Rede Atlantida. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Conference League e l'Europa League?

"L'abbiamo giocata sin dall'inizio con l'obiettivo di vincere come l'Europa League quest'anno. La Conference era una cosa grande per il club perché era la prima storica edizione di quella competizione. In Italia c'è la Serie A, la Coppa Italia e le coppe europee. Si pensa prima al campionato e se si arriva tra le prime quattro ci si qualifica in Champions, mentre se si arriva quinto o sesto si va in Europa League o Conference".

Lo scudetto?

"Quello è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L'importante è dare il meglio per cercare di vincere".

Come è José Mourinho?

"Sensazionale. Lui è divertente perché è un bipolare nato (ride, ndr): un giorno sorride e l'altro neanche può dirgli buongiorno. Se si vincono due partite di fila è pronto ad abbracciarti. Con lui parlo in portoghese".

È il tipo di allenatore che manca al Brasile?

"La nazionale brasiliana è il massimo per un calciatore o un allenatore. È un posto difficile, un ct deve avere molto polso".

Mourinho si adatterebbe alla nazionale brasiliana?

"Sì, facilmente".

Mourinho è nel gruppo WhatsApp dei calciatori della Roma?

"No, no (ride, ndr).

Mourinho ha ricevuto un'offerta importantissima dall'Arabia Saudita.

"Lui non ha commentato nulla. Solo lui conosce il suo futuro, ma tutti i tifosi della Roma vorrebbero che rimanesse ancora".