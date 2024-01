Roma, idea Baldanzi: primi contatti con l'Empoli

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A ULTIM'ORA SKY - MONZA, ZERBIN A CASA GALLIANI PER LA FIRMA Dopo l'indizio social del Monza, manca solo la firma per sancire il passaggio di Alessio Zerbin dal Napoli in prestito fino al 30 giugno. Dopo l'indizio social del Monza, manca solo la firma per sancire il passaggio di Alessio Zerbin dal Napoli in prestito fino al 30 giugno.