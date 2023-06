Roma, il futuro non è ancora definito: Mourinho incontra la proprietà

TuttoNapoli.net

Bocche cucite in casa Roma. Dopo la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League, i giallorossi sono pronti a scendere in campo domani sera contro lo Spezia in un match che deciderà se la squadra di Mourinho giocherà la prossima Europa League o la Conference League. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un primo incontro fra il portoghese e Friedkin. Un saluto rapido con le parti che si sono dati appuntamento per un altro summit più operativo.